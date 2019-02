Voici la raison surprenante qui a poussé Gisele Bündchen à se séparer de Leonardo DiCaprio

Au début des années 2000, tout le monde avait les yeux rivés sur le couple ultra glamour formé de la mannequin brésilienne Gisele Bündchen et de l'acteur Leonardo DiCaprio.

Désormais en amour avec le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, Gisele Bündchen a fait une mise au point concernant sa relation passée avec l’acteur et la raison principale qui l’avait poussé à y mettre fin.

En entrevue avec le Porter Magazine, la femme de 38 ans a indiqué qu’un changement de style de vie serait à l’origine de son choix d’en finir avec sa relation. En effet, Gisele menait à l’époque un train de vie malsain, elle qui carburait aux cigarettes et à l’alcool. Elle avait avoué dans son livre autobiographique qu’elle avait eu des pensées suicidaires et des crises de panique.

Un changement de train de vie s’imposait, ce qu’elle a entrepris en cessant toute consommation d’alcool, de caféine et de sucre. Après avoir adopté ces nouveaux principes de vie, le gouffre entre DiCaprio et elle s’est creusé. Ils se sont donc séparés en 2005, et la mannequin a rencontré son futur mari Tom Brady un an plus tard.

AFP

Ces derniers se sont mariés en 2009 et depuis, filent le parfait bonheur avec leurs deux enfants, Vivian Lake Brady et Benjamin Brady.