25 000 billets vendus pour Alexandre Barrette et son spectacle «Semi-croquant»

Avant même de dévoiler son côté «Semi-croquant» à la fin du mois, Alexandre Barrette a réussi à écouler 25 000 billets de son troisième spectacle en solo.

Plusieurs de ses représentations prévues un peu partout au Québec jusqu'en novembre affichent d'ailleurs complet, dont les trois premières montréalaises au Bordel Comédie Club, au Balcon et au Fairmount les 25, 26 et 28 février.

La liste des quelque 50 rendez-vous de l'humoriste avec son public se trouve sur son site web, alexandrebarrette.com.

Avec sa deuxième proposition «Imparfait», l'artiste avait décroché un premier billet platine en carrière grâce à la vente de plus de 100 000 billets.

En plus de ses numéros sur scène, Alexandre Barrette poursuit son parcours à la télévision et au cinéma, lui qui anime l'émission humoristique «Roast Battle: le grand duel» à Z et qui copilote la quotidienne «L'incroyable retour» en compagnie de Marie-Ève Janvier et Sébastien Benoit sur les ondes du réseau Rythme.