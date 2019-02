Une nouvelle réglementation en mars

L'affichage commercial sera bientôt encadré par une nouvelle réglementation à Rimouski. Et la Ville promet que les règles du jeu seront plus simples et mieux adaptées aux réalités de chaque quartier.

Il faut dire que la réglementation actuelle date de presque dix ans. Sa mise à jour était rendue nécessaire d'autant plus qu'elle ne faisait pas l'affaire de tous.

La Ville de Rimouski a donc beaucoup consulté au cours des derniers mois. Au final, la nouvelle réglementation devrait être plus simple à appliquer. Le maire Marc Parent s'y était d'ailleurs engagé afin de mettre fin à une politique du mur-à-mur.

Une tournée de quatre soirées de présentation va débuter mardi soir dans le quartier Sainte-Blandine. La Ville en profitera pour peaufiner, si nécessaire, la nouvelle mouture de sa politique d'affichage. Mais le maire de Rimouski croit que l'administration municipale a bien fait ses devoirs.

La Ville de Rimouski doit adopter sa nouvelle réglementation en matière d'affichage officiellement le 4 mars.