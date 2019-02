Avertissement de refroidissement soudain pour plusieurs régions

Environnement Canada a émis un avertissement de refroidissement soudain, qui se produira sur plusieurs régions du centre et du sud-ouest en fin de journée, mardi.

Ainsi, les températures chuteront de dizaines de degrés pour les régions de Drummondville, Bois-Francs, Mauricie, Montréal, Laval, la Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges et Huntingdon.

La plupart des flaques d’eau se transformeront en patinoire très rapidement.

Les déplacements risquent d’être plus difficiles au cours des heures à venir, et les automobilistes sont invités à la plus grande des prudences.

Si vers midi il faisait 4 degrés Celsius à Montréal, il fera -8 degrés vers 20h dans la métropole.

En huit heures à Montréal, le mercure chutera donc de 12 degrés au thermomètre.

Le scénario est semblable dans les autres régions.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Un avertissement de refroidissement soudain est émis lorsque l'on prévoit une chute rapide des températures qui fera soudainement geler l'eau provenant des pluies ou de la fonte des neiges sur les rues et les trottoirs», a fait savoir Environnement Canada sur son site web.