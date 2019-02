Bonnardel demande une enquête sur le carambolage sur l'A-20

Le ministre des Transports a annoncé qu’il y aura une enquête interne sur le carambolage survenu samedi dernier sur l’autoroute 20 près de Val-Alain

«J’ai demandé une enquête interne de mon ministère. Je veux des réponses et je m’engage à rendre publiques les conclusions», a annoncé François Bonnardel.

Le ministre dit ne pas être satisfait des réponses obtenues au lendemain de l’accident qui a paralysé l’autoroute alors que quelque 200 véhicules se sont retrouvés prisonniers.

«Il y a plusieurs causes, ce serait prématuré de vous dévoiler ce que je pense qui est arrivé. Maintenant, l’enquête démontrera si oui ou non on doit aller plus loin», a expliqué le ministre en point de presse.

La Sûreté du Québec rapportait que les conditions météo étaient difficiles lors des événements.