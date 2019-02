Une intervention du député conservateur de Mégantic–L’Érable Luc Berthold a fait bondir les analystes de «La Joute».

À la Chambre des communes mardi, M. Berthold a critiqué la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier parce qu’elle ne répondait qu’en français aux questions qui lui étaient posées.

«Luc Berthold, c’est invraisemblable, s’exclame Thomas Mulcair. J’espère qu’il va s’excuser de ça! Ça n’a aucun bon sens! Est-ce que la prochaine fois qu’un de ses députés va se lever et va poser ses questions seulement en anglais, il va se plaindre? Ça n’a aucun bon sens!»

«Moi quand j’entends ça, j’ai un coup de poing au cœur, exprime Régine Laurent. Ça me fait de la peine parce que je suis peut-être naïve, mais je pensais que les gens qui se conduisent encore en colonisés, il n’en restait plus au Québec. Et M. Berthold, c’est un réflexe de colonisé! C’est ça que j’ai vu là!»

