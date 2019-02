Des bénéficiaires déplorent le manque de personnel en CHSLD

Des résidents du CHSLD Saint-Augustin dans le secteur Beauport à Québec se plaignent du manque de personnel.

Chantal Guay réside au CHSLD St-Augustin depuis sept ans. Elle souffre de paralysie cérébrale. Selon elle, la qualité des soins est loin de s'améliorer.

«Encore hier, il manquait au moins un préposé sur l'étage et ils m'ont demandé de me mettre au lit à 15h15», raconte la dame.

Le syndicat du CIUSSS de la Capitale-Nationale a reçu des appels d'employés qui se plaignaient d'une charge trop importante de travail ces jours-ci.

«Ils ont dit de sonner le moins possible parce qu'il manquait de personnel», ajoute Chantal Guay.

«On se retrouve avec des employés en surplus sur des étages et des employés en moins sur d'autres. Il y a un problème avec la planification des horaires en ce moment», mentionne le président du syndicat du CIUSSS, Richard Boissinot.

La direction explique que des lits seront fermés dans cet établissement. Depuis aujourd'hui, l'Institut universitaire en santé mentale ouvre une nouvelle unité de 64 lits.

Aucun déménagement n'est prévu, mais des gens sur les listes d'attente y seront accueillis.

«Il y a une réorganisation en ce moment et on travaille fort. Il y a peut-être quelques bouleversements, mais on assure que le ratio de personnel est respecté», explique la directrice des programmes de soutien à l'autonomie Céline Allard.

Ce CHSLD a fait les manchettes au cours de la dernière année parce qu'il n'y avait plus de médecin sur place.

Mais les bénéficiaires insistent sur le fait que toute cette réorganisation ne veut pas dire que les soins doivent être négligés.