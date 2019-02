Des tableaux attribués à Hitler aux enchères

Trente tableaux attribués à Adolf Hitler seront mis aux enchères samedi par la maison Weidler à Nuremberg, a rapporté mardi le journal local Nürnberger Nachrichten.

Y figureront plusieurs aquarelles, dessins et peintures signés «Hitler» mettant en scène des motifs viennois et de Nuremberg, dont des portraits de femmes et des natures mortes, explique le journal dans son édition de mercredi.

«Certaines des photos proviennent de collections privées autrichiennes ou européennes, d'héritiers et de successions de collectionneurs. Il y a au total 23 propriétaires différents», a expliqué au journal Kerstin Weidler, responsable de la maison de vente aux enchères située dans la ville allemande qui fut le théâtre des grands rassemblements nazis des années 1930 et des procès de l'après-guerre.

Les enchères minimales commenceront à 130 euros pour le dessin au fusain «Kloster im Weinberg» («Monastère du Weinberg») alors que celles de l'aquarelle du paysage «Ort an einem Vorgebirgssee» débuteront à 45 000 euros.

«Je n'ai jamais vu une telle vente aux enchères avec une telle quantité d'oeuvres» attribuées à Adolf Hitler, a déclaré au journal Stephan Klingen de l'Institut central d'histoire de l'art de Munich.

L'expert avait fin janvier donné son avis à la police criminelle de Berlin, qui avait confisqué trois peintures d'Hitler proposées lors d'une vente aux enchères. Il avait émis des doutes quant à leur authenticité.

À côté des peintures, la vente aux enchères de samedi comprendra également des meubles possédés par Hitler, parmi lesquels figurent une chaise en osier, un vase en porcelaine de Meissen représentant un voilier-école de la marine allemande et une nappe.

Après avoir échoué à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, Adolf Hitler, dont les talents artistiques ont toujours été considérés comme médiocres, a cependant continué à peindre. Il copiait notamment des scènes de cartes postales qu'il vendait ensuite aux touristes.

La vente aux enchères de certaines de ses oeuvres, qui ne font néanmoins pas allusion directement au nazisme, ont fait polémique ces dernières années

La salle de ventes Weidler a déjà vendu par le passé plusieurs tableaux attribuées au «Führer», dont une paire d'aquarelles pour 32 000 euros la paire en 2009.

En juin 2015, des aquarelles et des dessins réalisés par Adolf Hitler s'étaient également vendus aux enchères en Allemagne pour près de 400 000 euros.