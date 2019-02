Deux représentations additionnelles de «La face cachée de la Lune»

Présenté plusieurs soirs du 3 avril au 11 mai sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts, à Montréal, le spectacle «La face cachée de la Lune» aura droit à deux supplémentaires.

Imaginée et montée par Robert Lepage, l'aventure solo sera donc portée par Yves Jacques les 8 et 9 mai. On pourra se procurer des billets pour ses deux supplémentaires dès mercredi à midi sur duceppe.com.

Créée en 2000 et produite par Ex Machina, l'oeuvre «La face cachée de la Lune» a été jouée dans plus de 45 villes du monde où elle a été primée à maintes reprises.

Bâtie à partir de souvenirs intimes de son auteur, mais aussi d'éléments historiques, l'histoire s'articule autour de deux frères extrêmement éloignés l'un de l'autre, Philippe et André, dont les retrouvailles forcées ont lieu au décès de leur mère. En plus d'être synonyme de douleurs personnelles, cette rencontre posera une question essentielle: Sommes-nous seuls?