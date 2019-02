Le fait que le président de l’Assemblée nationale ait mandaté un comité de députés pour trancher sur la question de la tenue vestimentaire des élus a fait réagir les analystes de «La Joute».

Selon eux, François Paradis aurait pu trancher plus rapidement sur la question.

«De toute évidence, le président ne voulait pas heurter quiconque, affirme Caroline St-Hilaire. Il voulait commencer le début des travaux en essayant d’avoir l’air d’un homme très consensuel, très à l’écoute. J’espère que ça ne traînera pas trop.»

«Quelqu’un arrive et dit : "Je veux que l’Assemblée me ressemble, moi". C’est que l’Assemblée n’est pas à toi, rappelle Stéphane Bédard. L’Assemblée est là depuis plus de 100 ans. Elle a ses règles.»

