Le froid de janvier fera augmenter votre facture d’électricité

Les températures froides enregistrées en janvier auront un impact à la hausse sur les factures d’électricité des Québécois, prévient Hydro-Québec.

« Nos clients peuvent s’attendre à une hausse de leur facture d’électricité mensuelle allant de moins de 1 $ pour un logement à 8 $ pour une maison unifamiliale moyenne », a fait valoir hier un porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Il faut dire que les températures enregistrées en janvier de l’an dernier avaient également été froides. Des clients d’Hydro-Québec avaient vu leur facture bondir de plus de 100 $.

Hydro-Québec soutient que le mois de décembre 2018 a été plus chaud que durant la même période en 2017 et que ses clients ont pu bénéficier d’économies variant entre 11 $ (pour un logement de type 5 et demi) et 29 $ pour une maison moyenne.

Le mois de novembre 2018 a toutefois été froid alors que des températures sous les normales ont fait baisser le mercure. En novembre, Hydro-Québec avait fait état de hausses moyennes variant entre 3 $ et 18 $ (+8 %) pour ses clients.

Hydro-Québec avance que ses clients ne devraient toutefois pas observer une grande différence sur leur facture d’électricité pour les mois de novembre, décembre et janvier par rapport à l’hiver dernier.

« Mis à part les deux dernières semaines du mois de janvier, on peut dire que c’est un hiver normal », a précisé le porte-parole d’Hydro-Québec.

Plusieurs facteurs

La société d’État rappelle que le prix de la facture d’électricité d’une résidence varie beaucoup selon sa grandeur, la qualité d’isolation, le nombre d’occupants ainsi que leurs habitudes de consommation.

Le chauffage compte pour 50 % de la facture d’électricité. L’eau chaude représente 20 % de la note, le restant (30 %) concerne l’éclairage ainsi que les électroménagers.

Pour économiser, la société d’État suggère d’abaisser le chauffage lorsqu’on s’absente de la maison, ainsi que dans les pièces inoccupées.