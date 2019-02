Dérive du pôle Nord magnétique: une mise à jour d’urgence effectuée

Le pôle magnétique nord a migré si rapidement au cours des dernières années que la situation pourrait causer des problèmes pour les téléphones cellulaires et les systèmes de navigation par GPS.

Le pôle Nord magnétique est le point de référence depuis des millénaires pour les navigateurs notamment, en attirant les aiguilles des boussoles.

Contrairement au pôle nord géographique, qui est fixe, le pôle magnétique nord a lentement migré au fil du temps - se déplaçant de l’Arctique canadien vers la Russie.

Son rythme a toutefois accéléré au cours des dernières années, rapporte CNN, à raison de 58 km par année.

Ainsi les scientifiques ont dû mettre à jour le modèle magnétique mondial - utilisé par les systèmes de navigation civils, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les armées américaine et britannique - un an en avance sur le programme initial.

«En raison de variations imprévues dans la région arctique, les scientifiques ont publié un nouveau modèle reflétant plus précisément l'évolution du champ magnétique entre 2015 et aujourd'hui», a déclaré lundi dans son communiqué de presse les Centres nationaux d'information sur l'environnement de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis.

Le modèle, commandé par les agences militaires britanniques et américaines, est généralement mis à jour tous les cinq ans, le plus récent datant de 2015.

Ce modèle, utilisé par les armées, est également utilisé par Google Maps, et le système de navigation Apple.

Les scientifiques ont d’abord remarqué le changement en 2018 grâce à «une énorme quantité de données satellitaires», qui montrait que le pôle avait dépassé la zone prévue par le modèle», a déclaré Ciaran Beggan géophysicien à la British Geological Survey en entrevue à CNN.

La dérive est causée par des processus profonds à l'intérieur de la planète, a-t-il expliqué.

«Le champ magnétique terrestre est créé dans son noyau externe liquide, composé de fer et de nickel liquides. En coulant, il crée un courant électronique et ce courant crée un champ magnétique - qui dérive avec le cœur chaud et coulant», a-t-il déclaré.

Il y a eu quelques théories sur la raison pour laquelle le mouvement du pôle a augmenté ces dernières années - il est passé d'environ 10km par an entre 1900 et 1980, avant d'accélérer à environ 38 à 50 km par an au cours des deux dernières décennies.

Certains scientifiques pensent qu'un jet de liquide en fusion pousse le pôle Nord, tandis que d'autres ont suggéré que les pôles magnétiques sud et nord s'inversent.

Toutefois, il ne faut pas s’alarmer outre mesure, ajoute l’expert.

«C’est un comportement inhabituel en termes historiques. En termes géologiques, ce n’est pas inhabituel. Le champ magnétique change continuellement, mais c'est en partie à cause de son comportement naturel», a conclu Ciaran Beggan.