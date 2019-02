Pour une meilleure prévention du VPH

Les cas de cancer reliés au VPH sont de plus en plus nombreux au Québec. Les médecins insistent: la vaccination et le dépistage précoce sont importants.

Selon une étude de l'Institut national de la santé publique, il y en a plus de 860 par année, en moyenne.

C’est le cas de Vanessa Larin qui avait 25 ans lorsqu'elle a appris qu'elle avait un cancer du col de l'utérus causé par le VPH, en 2013.

«La période de déni a été très forte. J'en suis même venue, au grand désarroi de mes médecins, à refuser les traitements pendant deux ou trois mois», raconte-t-elle.

Elle a subi une chirurgie et plusieurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

Les femmes sont principalement touchées, mais de plus en plus d'hommes reçoivent la mauvaise nouvelle.

«De plus en plus, on se rend compte qu'il y a d'autres types, des cancers ORL, de la vulve, du vagin, du pénis et de l'anus», explique Dre Vanessa Samouelian, gynéco-oncologue au CHUM.

Le virus du papillome humain cause toujours plus de cancers du col de l'utérus: 286 annuellement et 79 décès. Il y a aussi beaucoup de cancers de l'oropharynx, au niveau de la gorge: 316 par année et 59 décès.

Au Québec, le programme public de vaccination contre les VPH a été introduit en 2008. Il s'adressait d'abord aux filles de la 4e année primaire. Il a été élargi aux garçons en 2016.

Malheureusement, Vanessa n'a pas pu en profiter. Elle invite la population à se faire vacciner et aux femmes à subir régulièrement un dépistage.

Les cas de cancer associés aux VPH sont transmis sexuellement. Des patientes du CHUM qui ont été diagnostiquées ont accepté de se faire photographier par une infirmière pour sensibiliser la population et briser les tabous.

Vanessa, elle, va très bien. Elle a un regret. «C'est surtout le deuil. À 25 ans, devenir une jeune fille qui ne pouvait pas avoir d'enfants», conclut-elle.

Elle a étudié pour devenir infirmière après l'annonce de son cancer et prend désormais soin des bébés en néonatalogie au CHU Sainte-Justine.