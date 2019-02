Le SPVM poursuit sa lutte au fentanyl: quatre perquisitions et trois arrestations

La lutte au fentanyl continue pour les policiers de Montréal. Ils ont arrêté trois suspects et saisi une importante quantité d’héroïne qui avait été mélangée avec du fentanyl, au cours des derniers jours.

Au total, quatre perquisitions ont été effectuées en marge de cette enquête visant un réseau de trafiquant de stupéfiants: trois ont eu lieu le 31 janvier à Montréal et à Laval et une autre a été menée au mois de novembre.

Les perquisitions ont notamment permis la saisie de 205 grammes d’héroïne coupée au fentanyl, un kilo de cocaïne, 60 capsules d’hydromorphine, 107 comprimés d’Oxycontin et 75 000 $ en argent.

Les suspects épinglés sont Steve Hilaire, 44 ans, Carlo Grassetti, 31 ans et Caroline Huot, 32 ans.

Ils ont comparu vendredi, au palais de justice de Montréal, sous des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, complot et recel.

Ils ont été libérés jusqu’à leur retour devant le tribunal.

«On rappelle que le fentanyl est une drogue extrêmement puissante et dangereuse reliée à des cas de surdoses et que cette substance est utilisée par des trafiquants pour «couper», à coûts minimes, d’autres drogues dont l’héroïne. Ces dossiers sont par ailleurs traités en priorité au SPVM», a fait savoir la police de Montréal dans un communiqué publié mardi.

Le fentanyl est un opiacé 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Il est à l’origine de plusieurs milliers de surdoses mortelles au pays depuis quelques années.