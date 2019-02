Son ex lui inflige 10 décharges électriques

Une jeune femme de Sherbrooke a subi une violente agression de la part de son ex-ami de cœur lundi soir. Le suspect, un homme de 31 ans, aurait brisé la fenêtre de la voiture dans laquelle la femme s'était réfugiée pour lui infliger une dizaine de décharges avec un pistolet à impulsion électrique.

Les policiers se sont rendus sur la rue D'Alençon vers 21h50 lundi soir pour répondre à un appel logé au 911. Trois femmes, qui s'étaient embarrées dans une voiture, craignaient pour leur sécurité. Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), l'ex-conjoint d'une passagère aurait frappé à plusieurs reprises dans la fenêtre du véhicule pour finalement la fracasser. Il aurait ensuite agressé son ex-conjointe à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Le suspect a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule avec un complice.

Les policiers ont réussi à mettre la main sur les deux hommes un peu plus tard en soirée. Celui qui aurait commis l'agression, l'homme de 31 ans, est toujours détenu et devrait comparaître mardi au palais de justice de Sherbrooke pour faire face à des accusations d'agression armée, de menaces de mort, de méfaits sur un véhicule et de bris de non-respect des conditions de probation. Une accusation de possession d'une arme prohibée pourrait s'ajouter.

Pour sa part, la victime se porte bien selon le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

«L'évaluation des professionnels de la santé a révélé des blessures mineures», précise-t-il.