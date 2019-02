Téo Techno ferme aussi ses portes

Même la filière techno vedette de Téo Taxi qu’Alexandre Taillefer voyait comme un «leader international» ferme ses portes, jetant à la rue sa vingtaine d’employés, a appris Le Journal.

«On m’a dit qu’ils ont été mis à pied vendredi», a confirmé au Journal Benoît Gingues de Richter, qui pilote le dossier de la compagnie sous la protection de ses créanciers à la demande de la Banque Nationale.

À peine trois jours après que ses quelque 450 chauffeurs eurent été congédiés, ses travailleurs technos ont subi le même sort vendredi dernier. Ce sont des employés de Taxelco sous le choc qui nous ont fait part de la nouvelle. Aucun n’a cependant voulu réagir publiquement. Il n’a pas non plus été possible de parler à la direction de l’entreprise.

Pépins technos

Ces derniers jours, plusieurs ex-chauffeurs de Téo ont contacté Le Journal pour raconter les problèmes vécus avec la techno dans leur taxi. Selon eux, l’application leur faisait perdre un temps fou en les forçant à faire des détours.

Une vision qui tranche avec celle d’Alexandre Taillefer: «La technologie développée par l’équipe de Téo a attiré l’intérêt de nombreux investisseurs étrangers de grande réputation», a-t-il écrit dans une lettre publiée dans les médias, la semaine dernière.

Or, malgré cet intérêt pour la filière québécoise à l’étranger... et malgré l’appel du premier ministre Legault, qui a souhaité publiquement qu’un investisseur privé achète Téo Techno, il n’aura pas été possible de la relancer... pour l'instant.

Pluie de millions $

Rappelons que Téo Techno a reçu quatre millions $ en prêts du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), par l’entremise d’Investissement Québec (IQ). Ottawa a aussi prêté 975 000$.

Joint par Le Journal, le porte-parole du MEI, Jean-Pierre D’Auteuil, n’a pas pu dire s’il pensait revoir la couleur de l’argent des contribuables.

«Le MEI suit le dossier de près. Pour l’instant, il est trop tôt pour se prononcer sur les possibilités de remboursement», s’est-il limité à dire par courriel.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque