Trump appelle républicains et démocrates au «compromis»

Le président américain Donald Trump a appelé mardi devant le Congrès républicains et démocrates au «compromis».

«Nous devons rejeter les politiques de vengeance et de représailles et embrasser le potentiel sans bornes de la coopération, du compromis et du bien commun», a déclaré M. Trump pendant son discours sur l'état de l'Union.

Le président a aussi dénoncé les enquêtes «ridicules» et «partisanes».

«Je ferai construire le mur»

«Je ferai construire le mur», a martelé Donald Trump après avoir rappelé les impacts d'une frontière qui ne peut contenir l'immigration illégale.

Trump a évoqué la «crise nationale» qui secoue les États-Unis. Le président a rappelé que le gouvernement avait dix jours pour s’entendre et sécuriser la frontière avec le Mexique.

«Il est temps de montrer au monde entier que nous mettons fin à l’immigration illégale. Nous allons arrêter les criminels, les vendeurs de drogue et autres trafiquants d’êtres humains», a affirmé Trump, rappelant que des caravanes de migrants se dirigeaient vers les États-Unis.

Le président a indiqué qu’il avait demandé cette semaine à gonfler l’effectif de soldats à la frontière.