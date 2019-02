Un couple arrêté après la diffusion d'une vidéo

Un couple russe a été arrêté à Kuala Lumpur, en Malaisie, après la diffusion d’une vidéo montrant un homme balancer un enfant dans tous les sens, rapporte CNN.

Le couple de touristes âgés de 27 et 28 ans, a été arrêté dans la capitale malaisienne pour avoir mis en danger un enfant dans la nuit de lundi à mardi alors qu’ils répétaient un spectacle de rue.

Sur la vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, on y voit le père tenir le bébé de quatre mois par les pieds, le balancer entre ses jambes et finalement le tenir au-dessus de sa tête. Une petite foule se trouve sur place et certaines personnes filment la scène avec leur téléphone.

On y entendrait même une personne crier en malais: «Stupide! Comment pouvez-vous faire cela?»

Selon les informations de CNN, la performance aurait été inspirée par la controversée pratique du yoga dynamique pour bébés.