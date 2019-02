Un député francophone reproche à une ministre de ne s’exprimer qu'en français

Un député conservateur francophone s’est levé à la Chambre des communes, mardi, pour reprocher à une ministre libérale de ne s’exprimer qu’en français.

L’échange surprenant s’est produit lorsque Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable, a déploré que la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, soit incapable d’intervenir en anglais aux Communes.

À lire aussi: LA JOUTE | «C'est un réflexe de colonisé !»

«Nous, quand on pose des questions, c’est en français et en anglais, mais on a juste des réponses en français [de la part de la ministre]», a lancé M. Berhold durant la période de questions.

Mme Lebouthillier a aussitôt exigé des excuses en rétorquant que «tous les députés [...] ont le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix».

La ministre s’est indignée du fait que l’attaque à son endroit vienne «d’un député qui a défendu les coupes» de l’ex-premier ministre Harper et du premier ministre de l’Ontario Doug Ford dans les services en français.

M. Berthold a finalement baissé pavillon en formulant des excuses au moment de sortir de la Chambre.

Il a expliqué ses propos en disant avoir obtempéré à une demande formulée par le premier ministre, qui avait demandé aux conservateurs des interventions dans les deux langues officielles.

Justin Trudeau avait soutenu, plus tôt en Chambre, que les conservateurs privilégiaient l’anglais pour poser des questions sur la déclaration d’impôts unique.

«J’ai tout simplement dit qu’on avait répondu à la demande du premier ministre en posant des questions dans les deux langues et qu’on espère avoir des réponses dans les deux langues aussi», a-t-il plaidé.

De son côté, le bloquiste Mario Beaulieu a sourcillé face à cette prise de bec.

«Les conservateurs prétendent être à l'écoute du Québec, mais ils ne veulent pas entendre parler français en Chambre», a-t-il commenté.