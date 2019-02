Un premier meurtre en 3 ans et demi à l'Île-du-Prince-Édouard

Un jeune homme de Charlottetown a été formellement accusé, mardi, d'être l'auteur du premier meurtre à avoir été commis à l'Île-du-Prince-Édouard depuis juillet 2015.

Selon ce que la police de Charlottetown a rapporté, deux jeunes hommes se sont battus dans la rue un peu avant 1h15, dans la nuit de lundi à mardi, dans la capitale de la province. À l'arrivée de la police, la victime, Cody Robert MacLean, 24 ans, était grièvement blessée. Son décès a été constaté après son arrivée à l'hôpital.

Le suspect, Logan Raymond MacAusland, 19 ans, a été arrêté sur place par les policiers après une brève lutte pour parvenir à le maîtriser.

Selon le «Guardian» de Charlottetown, MacAusland a été formellement accusé de meurtre non prémédité mardi après-midi. Il devra aussi répondre à des accusations pour avoir agressé un policier et résisté à son arrestation.

Selon ce qu'a confié le chef de la police au quotidien, la victime pourrait avoir été poignardée à mort. «L'autopsie n'est pas terminée pour le moment, alors nous attendons les résultats pour confirmer la cause du décès», a cependant affirmé Brad MacConnell.

Cet homicide a secoué la plus petite province du Canada, qui compte à peine un peu plus de 150 000 habitants. «Ces choses sont rares dans notre juridiction, alors, chaque fois que ça arrive, ça attire beaucoup l'attention et amène les gens à craindre pour leur sécurité», a commenté le chef MacConnell, qui souhaitait rassurer ses concitoyens.

Le dernier meurtre commis sur l'île des Maritimes remonte à juillet 2015, alors que Joel Lawrence Clow avait assassiné sa petite amie, Traci Lynn Lynch.