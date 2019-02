Une bébé surprise pour Étienne Boulay

L’ancien joueur des Alouettes Étienne Boulay et sa conjointe Maïka Desnoyers ont eu toute une surprise, alors qu’ils accueilleront un quatrième enfant au sein de leur famille, et ce... malgré la présence d’un stérilet.

Étienne Boulay en a fait l’annonce sur Instagram mardi, posant avec la photo de l’échographie.

«Malgré qu’on s’était dit que notre famille était complète. Malgré le fait qu’on s’est beaucoup remis en question y’a pas si longtemps... la vie a décidé qu’il y aurait un 4e bébé pour notre famille recomposée, a-t-il écrit.

«Pis même si ma réaction initiale a été vraiment poche (sous le choc, j’ai passé des heures à fixer l’horizon sans dire un mot), ça reste le plus beau cadeau que la vie puisse nous donner. Un beau privilège et on se promet d’être à la hauteur Maïka et moi.»

Étienne Boulay a conclu en lançant à la blague qu’ils seront «en solide infériorité numérique dans quelques mois» !