Une deuxième vague d'accusations de plagiat déferle sur Gad Elmaleh

Le compte YouTube CopyComic a publié ce midi un deuxième montage montrant des passages d’humoristes américains, français et québécois combinés à des extraits de spectacles de Gad Elmaleh.

Louis-José Houde et Martin Petit font partie des humoristes cités en exemple sur la vidéo mise en ligne ce midi.



La vidéo explique aussi comment Gad Elmaleh s’y prendrait pour adapter du matériel déjà existant pour le faire sien.

Ainsi, on peut voir Martin Petit dans un numéro où il prend le point de vue des poissons dans un lac juxtaposé à un extrait de Gad Elmaleh y allant du même procédé.



Une anecdote de Louis-José House sur les pères saisissant leurs enfants assis sur la banquette arrière est aussi revisitée par l’humoriste français.



Gad Elmaleh se serait aussi approprié une partie du répertoire de stand-up américains très bien établi comme Louis CK et Dave Chappelle.



La semaine dernière, la chaîne YouTube CopyComic avait présenté un premier montage incriminant l’humoriste français. Des passages de numéros des comiques américains comme George Carlin, Richard Prior et Jerry Seinfeld faisaient état d’une grande ressemblance avec des blagues racontées par Elmaleh quelques années plus tard.