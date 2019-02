Verglas: à vos risques et périls sur les trottoirs et les routes

Les Québécois devront redoubler de prudence, ce matin, les trottoirs et les routes risquent d’être glissants en raison de la pluie verglaçante tombée au cours de la nuit.

Un avertissement de pluie verglaçante a été émis par Environnement Canada pour plusieurs régions, notamment celle de Montréal, Québec, la Beauce, Charlevoix, Drummondville, La Tuque, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, Mont-Laurier, Rimouski, Mont-Joli ou encore Vaudreuil.

De 2 à 5 millimètres de verglas sont prévus pour la plupart des secteurs d’ici mardi matin. Les régions de la vallée de l'Outaouais et celles au nord du fleuve Saint-Laurent entre Lachute et Québec pourraient recevoir plus de 10 millimètres de pluie verglaçante.

La pluie verglaçante devrait se déplacer progressivement vers l’est, au cours de la journée.

À Montréal, le verglas va cesser tôt mardi matin pour laisser la place à de la pluie intermittente accompagnée de vents forts puis finalement des nuages pour le reste de la journée.

Le mercure sera à la hausse mardi matin, mais devrait chuter légèrement au cours de l’après-midi, passant de 5°C à -6°C. À Québec, la pluie verglaçante va se changer en pluie intermittence au cours de la matinée avant de cesser en après-midi.

De la faible neige est attendue mercredi sur l’ensemble de la province. Un autre système dépressionnaire va faire son apparition et apporter un autre cocktail de précipitations, jeudi et vendredi, similaire au précédent.