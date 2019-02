Victimes de la poussière rouge dans Limoilou: une compensation de 200 $ par porte

La Cour supérieure a donné raison aux résidents de Limoilou victimes d’un épisode de poussière rouge en octobre 2012 et recevront donc un dédommagement de la part d’Arimage Québec. Une «victoire» pour l'instigatrice Véronique Lalande

Il s’agit donc d’une victoire pour Véronique Lalande et son conjoint Louis Duchesne, les initiateurs de ce recours collectif intenté en 2014 à la suite d’un épisode de poussière rouge survenus le 26 octobre 2012.

«On est très émotif on est très heureux malgré les nuances», a lancé Mme Lalande quelques minutes seulement après avoir pris connaissance de la décision du juge Pierre Ouellet.

«C’est une grande victoire», estime Mme Lalande. «Pour nous l’élément le plus important c’est que le juge choisisse d’aller vers un mode de recouvrement collectif. Ça veut dire que la compagnie devra payer le montant fois le nombre de portes.

Le montant octroyé aux victimes sera tout de même modeste et circonscrit à trois zones. Les victimes de la «zone rouge», concentrée entre la rivière St-Charles et la 9e rue autour de la 3e Avenue recevront 200$.

De plus, ce montant sera distribué par logement ou propriété et non par le nombre de personnes y résidant. «On a fait le choix de se battre pendant six ans pour que ce soit la collectivité qui gagne et c’est ça la victoire», a ajouté Mme Lalande qui n’y voit pas de négatif.

Le port satisfait

Pour sa part l’Administration portuaire de Québec «accueille avec satisfaction le jugement», a-t-il fait valoir dans un communiqué. «C’est un dénouement au bénéfice de toutes les parties intéressées», est-il écrit.

Arrimage Québec avait reconnu l’épisode de poussière rouge émanant d’un déchargement de minerai de fer provenant d’Afrique du Sud dans la nuit du 25 octobre 2012. Le débat était ciblé sur le mode de dédommagement, le montant et le nombre de personnes touchées.

À en croire la réaction du port, les possibilités d’appel sont donc écartées. «Nous sommes satisfaits du jugement».

Deux autres zones, la zone rose et bleue, ont aussi été incluses dans le dédommagement. Chaque résidence ou appartement de ces zones recevront un montant de 100$. Ces deux zones sont essentiellement concentrées le long de la rivière St-Charles.

En plaidoiries à la fin de 2018, les avocats des résidents avaient revu leur demande à la baisse. La zone rouge regroupait environ 7500 résidents. Initialement le montant demandé était de 3000$ par résidents.