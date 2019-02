Le projet de loi sur la laïcité de l’État est parmi les dossiers les plus chauds qui attendent le gouvernement au cours de la session parlementaire qui s’amorce mardi. Et malgré l’opposition qui risque de fuser de partout, Mario Dumont encourage François Legault à garder le cap et à maintenir son objectif de faire adopter le projet de loi d’ici la mi-juin.

Le commentateur politique est d’avis qu’il est important d’aborder ce «délicat débat» avec une certaine ouverture d’esprit afin de trouver la «ligne d’équilibre», mais aussi que le gouvernement ne doit pas se laisser distraire par la vague d’opposition qui l’attend.

«Ce serait une terrible erreur pour le Québec de reporter ça une autre fois», évoque Mario Dumont, qui était à l’Assemblée nationale en 2007 lorsque Jean Charest a créé la commission Bouchard-Taylor sur les signes religieux.

«Le rapport est sorti il y a de ça 11 ans. Si mes calculs sont bons, il est passé trois chefs au Parti libéral, cinq au PQ, les deux co-porte-paroles de Québec solidaire ont changé, moi j’étais à l’ADQ et ça a eu le temps de disparaître, la CAQ a été fondée et le nouveau parti est rendu au pouvoir. Mais le problème, lui, est resté là», souligne-t-il.

Selon lui, viens un moment où il faut agir et ce moment est arrivé avec le gouvernement de la CAQ qui s’est fait élire sur cette promesse.

«La majorité le souhaite, des gens seront opposés, il n’y a pas une solution miracle qui va nous tomber du ciel et qui va rallier tout le monde. Alors, il vient un moment où il faut juste agir.»