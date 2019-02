Zack Kassian se serait endormi au volant, selon une témoin

Le hockeyeur Zack Kassian a non seulement conduit son camion le soir où il a été impliqué dans une collision, mais il s’est endormi au volant sur l’autoroute, a affirmé au tribunal une amie de la jeune femme accusée de l’avoir blessé.

«Il a conduit normalement pendant 10 minutes, il a dû arrêter à cause de travaux et il a semblé tomber endormi. Il ne répondait plus du tout», a détaillé Gemma Brown ce matin au palais de justice de Montréal.

La femme de 22 ans en est à sa deuxième journée de témoignage au procès de son amie Alison de Courcy-Ireland, qui est accusée d’avoir conduit en état d’ébriété et d’avoir causé des blessures à Zack Kassian lors d’une collision.

La troisième témoin de la poursuite contredit ainsi drastiquement les propos de l’ex-joueur du CH, qui a juré ne pas avoir pris le volant de son F350 dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015.

«Si vous essayez de prouver que j’ai conduit, c’est un mensonge», a-t-il soutenu hier, lors de son témoignage en visioconférence.

L’ailier droit des Oilers d’Edmonton a plutôt affirmé avoir «rampé» à l’arrière de son véhicule pour se rendre à un endroit inconnu en compagnie des deux jeunes femmes qu’il avait invitées à sa résidence pour faire la fête sans même les connaître.

Gemma Brown a relaté hier avoir bu deux coupes de vin chez le hockeyeur et avoir manifesté son désir de rentrer chez elle.

D’après la jeune femme, Kassian aurait alors offert à ses deux invitées de les reconduire où elles voulaient.

Urgence médicale

Mais il se serait finalement endormi au volant en sortant d’une autoroute surélevée que la témoin n’a pu identifier, car elle ne connaît pas bien la ville de Montréal.

Les deux femmes ne comprenaient pas ce qui se passaient avec le hockeyeur, mais elles ont conclu qu’il avait besoin d’assistance médicale. Leur plan était d’appeler Urgence-Santé ou quelqu’un qui pourrait aider Zack mais aucun de leurs cellulaires ne fonctionnaient à ce moment, a souligné la jeune femme.

«Alison a dit qu’elle était okay pour conduire, qu’elle devait nous sortir de l’autoroute, qu’on irait chez elle pour s’occuper de la situation. Elle n’avait pas l’air intoxiquée et je n’allais pas sortir et marcher sur l’autoroute», a relaté Mme Brown au juge Denis Mondor.

Les deux amies auraient aidé le hockeyeur à prendre place à l’arrière du véhicule et ont continué leur route.

Perte de contrôle

Mme de Courcy-Ireland aurait ensuite perdu le contrôle du camion F350 dans une courbe à proximité de sa résidence, vers 6h.

L’accusée aujourd’hui âgée de 23 ans aurait manqué une courbe et foncé directement dans un arbre.

«Alison a dit qu’on devait sortir rapidement du véhicule, elle craignait qu’il ne prenne en feu», a expliqué Mme Brown.

Cette dernière a eu des bleus au niveau du nez alors que Zack Kassian a eu des fractures au pied gauche et au nez.

Il a dû suivre une cure de désintoxication après cet incident, et a finalement été échangé sans même avoir joué un match régulier dans l’uniforme du CH.