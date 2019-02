Abus sexuel: l’adolescente était l’«agresseuse», selon un juge

Un homme de 67 ans a pris le chemin de la prison pour abus sexuel sur une mineure au Kansas. Toutefois, il a écopé d’une sentence réduite de moins de six ans, car le juge a estimé que l’adolescente de 13 ans était l’«agresseuse» dans cette affaire.

Le procureur Todd Thompson réclamait une peine de près de 14 ans de pénitencier.

L’accusé Raymond Soden a admis avoir mis la main sur l’adolescente, mais selon le juge Michael Gibbens, la grande sœur de la victime avait aidé à planifier l’arrangement. Il a ajouté qu’une adolescente de 13 ans qui offre ce qu’elle a offert pour de l’argent est certainement une agresseuse.

«Je veux dire, ce sont des enfants. Ce sont des victimes, a soutenu Todd Thompson. Ça ne devrait pas arriver à aucun enfant.»

«Je ne suis pas surprise d’entendre ça, mais cela me rappelle à quel point notre travail d’éducation est important, a affirmé Haleigh Harrold, de l’organisation métropolitaine contre les agressions sexuelles. Quand on pense à une relation entre un adulte et un enfant, demandez à n’importe qui a le pouvoir dans cette situation.»

Le juge s’est également questionné sur l’absence de la victime lors du prononcé de la sentence, questionnant du même coup le traumatisme qu’elle avait subi.

«C’est dur pour n’importe lequel enfant de faire face à une personne qui lui a fait subir ça», a justifié Todd Thompson, qui compte aller en appel de la sentence.