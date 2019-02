Cinq destinations inusitées pour des voyages intergénérationnels

Lorsque vient le moment de choisir une destination voyage dans laquelle grands-parents, parents, oncles, tantes et enfants pourront trouver leur bonheur, on croit à tort que seul Walt Disney World conviendra. S’il est vrai que les parcs thématiques de cet endroit arrivent au premier rang des vacances familiales, il existe d’autres possibilités. Voici cinq suggestions.

1. San Diego, Californie

San Diego a toujours été considérée comme l’une des meilleures villes de Californie pour des vacances en famille. Avec des attractions incontournables comme SeaWorld, Legoland, le San Diego Zoo Safari Parc, les plages, les cours de surf, les musées de Balboa Park et le désert à peu de distance, il est à peu près impossible que tout le monde n’y trouve pas son compte.

De plus, chaque année, le mois d’octobre est dédié aux enfants avec le «Kids Free San Diego». Durant cette période, plus de 100 attractions, restaurants et hôtels offrent l’entrée gratuite à ces derniers.

Info: www.sandiego.org

2. New York

La ville de New York dispose de parcs, de musées, d’attractions et d’activités pour tous les goûts et tous les âges. Promenade dans Central Park, pistes cyclables, balade en traversier, randonnée sur le pont de Brooklyn, magasins de jeux mythiques, comédies musicales, spectacles en tout genre et restaurants créatifs. Dans ce dernier cas, le Ninja, (www.ninjanewyork.com), un village-restaurant où l’on s’attable dans de petites caves réjouira admirateurs des tortues Ninja! Bref, pour peu que l’on fasse quelques recherches avant le départ, tout le monde trouve son compte dans la ville qui ne dort jamais.

Info: www.nycgo.com

3. Londres

La capitale du Royaume-Uni regorge de parcs magnifiques, de palais, de monuments de légendes, de musées et d’histoires de fantôme ou d’assassins comme Jack l’Éventreur, sans oublier que c’est la ville d’Harry Potter, de James Bond et... de plusieurs comédies musicales. De nombreuses activités y sont offertes gratuitement et le site internet de l’office de tourisme déborde d’idées originales pour tous les âges. De plus, depuis la venue des Jeux olympiques, en 2012, cette ville est plus accessible aux personnes à mobilité réduite et plus sécuritaire que jamais.

Info: www.visitlondon.com/fr

4. Les complexes hôteliers Beaches

Mariant luxe et plaisir, les centres de villégiature Beaches (Beaches Resorts) sont réservés aux familles. Posés au cœur de jardins luxuriants, près de magnifiques plages, dans des destinations qui font rêver des Caraïbes, ils offrent une panoplie d’activités pour tous les âges, et ce, dans un cadre toujours idyllique. Des chambres et suites de différentes catégories et des villas peuvent loger plusieurs personnes tandis que de nombreux restaurants, piscines et attractions en tout genre et pour tous les âges leur sont proposés. Pas étonnant que ces complexes soient reconnus comme la destination préférée des familles désirant vivre de précieux moments et se créer des souvenirs inoubliables.

Info: www.beaches.com

5. Une croisière aux Galápagos

De plus en plus de familles s’inscrivent aux croisières d’aventures offertes à bord du «Silver Galápagos» dans le parc national des Galápagos. S’il est vrai que cette destination exige un plus grand investissement financier, il est certain que tous les participants vivent une expérience unique dans ce paradis d’îles où les animaux n’ont pas peur de l’homme.

Pour jouer dans le sable blanc d’une île déserte, nager avec les tortues marines, marcher sur un champ de lave au travers des milliers d’iguanes géants ou pagayer à travers les mangroves en compagnie de guides accrédités du parc.

Info: www.silversea.com