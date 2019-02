Des conseils pour éviter d’endommager votre voiture avec un nid-de-poule

Les nids-de-poule peuvent causer d’importants dommages aux véhicules, mais que faire lorsqu’on en rencontre un sur la route?

Selon la porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier, il y a deux gestes à éviter absolument.

Le premier, «c’est de freiner brusquement, parce qu’une roue bloquée aura toujours plus d’impacts, plus de dommages possibles», dit-elle.

Le deuxième, «c’est de donner un coup de roue pour l’éviter», ajoute Mme Gauthier. «Vous pourriez faire encore plus de dommages à votre véhicule, parce que vous pourriez d’autres véhicules autour de vous et causer un accident», précise-t-elle.

«Ce qu’il faut faire quand on rencontre un nid-de-poule, c’est qu’on lâche l’accélérateur, on tient le volant fermement pour garder le contrôle et on passe le nid-de-poule, conseille la porte-parole. Comme ça, il y a moins de chance d’endommager son véhicule.»