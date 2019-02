Des crampons contre les trottoirs glacés à Sherbrooke

L'hiver est particulièrement difficile pour les piétons! Les trottoirs glacés surprennent et parfois ne pardonnent pas. À Sherbrooke, trois personnes sont en attente d'un règlement après avoir fait une mauvaise chute cet hiver.

À certains endroits, la glace est très épaisse sur les trottoirs. Les abrasifs ne suffisent pas! Depuis le début de l'hiver, la Ville de Sherbrooke a pourtant utilisé 34% de plus de sel qu'à l'habitude sur ses routes et trottoirs!

Seulement les deux premières semaines de janvier, 100 facteurs canadiens se sont blessés en tombant. Heureusement, il n'y a pas de cas rapporté à Sherbrooke, mais avec 16 ans d'expérience, un facteur rencontré par TVA Nouvelles affirme ne prendre aucun risque.

«On y va avec le gros bon sens! Évidemment, les endroits où c'est trop dangereux, on ne fait pas de livraison, on remet ça au lendemain tout simplement et cette année, c'est arrivé souvent!», souligne Claude Lepage. Ses crampons lui sont aussi indispensables ces jours-ci, comme bien d'autres marcheurs!

Les ventes de crampons sont d'ailleurs en forte augmentation. Chez Momo Sports, la demande est tellement grande, qu'on a dû commander des crampons quatre fois.

