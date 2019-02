Une Britannique est devenue la première toxicomane du pays à être tombée gravement malade après avoir pris du krokodil, une des drogues les plus meurtrières au monde.

Emma Davies, 41 ans, aurait eu des plaies ouvertes «horribles» après avoir consommé cette substance, qui serait 10 fois plus puissante que l'héroïne.

La drogue - dont le nom chimique est désomorphine - a été qualifiée de «drogue la plus meurtrière au monde» après son apparition en Russie.

Les experts disent que le krokodil peut faire pourrir de grandes quantités de chair en une seule injection.

Cette drogue crée une forte dépendance et peut être «cuite» à l’aide de solvants tels que des diluants à peinture, de l’iode, de l’acide chlorhydrique et du phosphore, rapporte le New York Post.

Les personnes qui s'injectent ce stupéfiant peuvent ainsi développer des ulcérations cutanées, des infections et de la gangrène.

La peau devient grise et squameuse, ressemblant ainsi à des écailles de crocodile, d’où le nom «krokodil».

La femme qui était attendue en cour en août dernier n’avait pu s’y présenter, car elle avait pris du krokodil et était soignée à l'hôpital royal du Gloucestershire.

Davies a finalement comparu devant le tribunal lundi et a reconnu le vol dont elle était accusée.

Son avocat, Clare Buckley, a informé le tribunal des graves problèmes de santé liés à l'utilisation de diverses drogues.

Après des années d'abus, Emma Davies avait eu deux crises cardiaques l'année dernière, ainsi qu'un accident vasculaire cérébral, l'hépatite C et une thrombose veineuse profonde.

Elle a également des poumons cicatrisés, et une rate hypertrophiée.

Malgré tout, la femme veut progresser et s’en sortir.

«Elle est consciente que si elle continue comme elle le fait, elle rencontrera un décès prématuré, ce qui serait très triste», a indiqué son avocat.

Originaire de Russie, le Krokodil semble être présent au Royaume-Uni après avoir fait beaucoup de dégâts en Colombie, en Russie et en Ukraine.