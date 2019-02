L’analyste de «La Joute» Caroline St-Hilaire ne comprend pas pourquoi les déclarations de la nouvelle ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, sur le hijab ont suscité la controverse.

«Je ne vois pas où est le scandale dans ce qu’elle a dit, exprime Caroline St-Hilaire. Je ne comprends même pas qu’on en parle! [...] On a le droit de ne pas être d’accord. On a le droit de dire que nous on partage pas ça. C’est pour ça qu’on fait de la politique habituellement, c’est pour débattre.»

«On le voit. La politique c’est compliqué, ajoute Stéphane Bédard. Le sujet des signes religieux, ce l’est et la position sur la laïcité peut emmener ces complications-là. La chance qu’elle a, c’est qu’elle n’est pas responsable du dossier de la laïcité, qui sont deux choses différentes.»

Voyez cet extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.