Le Groupe Cirque du Soleil fait une acquisition aux États-Unis

Le Groupe Cirque du Soleil (CdS) a annoncé mercredi l’acquisition de l’entreprise américaine The Works Entertainment.

Le Groupe CdS a bénéficié du soutien du Fonds de solidarité FTQ et de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour avaler The Works Entertainement. Les deux organisations lui ont accordé une facilité de crédit totale de 120 millions $ US, soit environ 158,3 millions $ CAN.

The Works Entertainment se spécialise dans les productions théâtrales de taille moyenne, ce qui comprend des spectacles d’illusion et de magie comme «The Illusionists» et «Now You See Me Live». Elle produit aussi des spectacles comme «Circus 1903 – The Golden Age of Circus», ce qui tombe dans les cordes du Cirque du Soleil, ainsi que du théâtre musical.

Grâce à cette transaction, le Groupe CdS confirme sa volonté de diversifier ses activités axées sur les arts du cirque pour en faire une société de création, de production et de présentation de spectacles voués à toutes les formes de divertissement.

«Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter sur le soutien de partenaires financiers québécois importants pour cette acquisition et pour poursuivre notre croissance internationale», a dit Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, mercredi.

«Nous sommes ancrés au Québec depuis presque 35 ans déjà et c’est d’ici que part notre renommée mondiale, a-t-il ajouté. Ce financement réaffirme la pérennité de nos activités de notre siège social à Montréal et nous aidera à réaliser nos ambitions en tant que groupe de divertissement.»

Il s’agit de la troisième acquisition d’importance pour le Groupe CdS après Blue Man Group en 2017 et VStar Entertainment Group l’an dernier.