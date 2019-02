Legault veut favoriser la religion catholique, selon Gaétan Barrette

Les déclarations de la ministre Isabelle Charest sur le hijab démontrent que gouvernement Legault veut favoriser la religion catholique au détriment des autres confessions, selon le député libéral Gaétan Barrette.

Fraîchement nommée à la suite d’un ajustement ministériel, la nouvelle ministre de la Condition féminine juge que le hijab est un symbole qui incarne l’oppression chez les femmes. «Par rapport à mes valeurs religieuses, le hijab est quelques chose que nous ne devrions pas porter», a précisé mardi Mme Charest, en anglais.

Des propos qui inquiètent l’opposition officielle. «Elle parle au nom de son gouvernement et elle vient de dire à la population québécoise que sa religion est prépondérante. Ça c’est un problème de société, c’est un gouvernement de laïcité et on a une ministre qui prend une position en favorisant sa religion, a déploré mercredi le député Barrette. Ce gouvernement-là est pour la prépondérance de la religion catholique au Québec contre toutes les autres!».

Charest précise sa pensée

Mercredi, la ministre Charest a tenu à préciser sa pensée. Tout symbole religieux imposé par la religion a le potentiel d’être un «signe d’oppression», et non seulement le hijab, a-t-elle insisté, à l’entrée de la réunion quotidienne des élus du gouvernement caquiste.

«Le hijab, je vous ai dit que ça ne correspondant pas à mes valeurs. Mes valeurs sont qu’une femme devrait être libre de porter ce qu’elle veut ou ce qu’elle ne veut pas porter. J’assume pleinement ce que j’ai dit hier, a-t-elle insisté. Pour les femmes qui [...] se le font dicter par la religion, pour moi c’est un signe d’oppression. Maintenant, je sais qu’il y a des femmes qui choisissent de le porter. C’est leur choix, et je le respecte».

Mme Charest est devenue mardi la ministre responsable de la Condition féminine, un dossier qui appartenait précédemment à Sonia LeBel.