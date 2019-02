L’IEM demande à Ottawa d’en faire plus pour réduire le fardeau réglementaire des entreprises

L’Institut économique de Montréal (IEDM) presse Ottawa de mettre davantage d’efforts pour freiner l’augmentation du fardeau réglementaire auquel font face les entreprises au Canada.

Dans une étude publiée ce mercredi, l’IEDM reconnaît les efforts déjà mis en place par le gouvernement fédéral pour réduire la paperasse, mais soutient que, malgré cela, le fardeau des entreprises a augmenté.

Selon l’Institut, «le nombre d’exigences réglementaires du gouvernement et des agences fédérales envers les entreprises est passé de 129 860 à 136 121 entre 2014 et 2017».

«L’ensemble des entreprises doivent ainsi poser plus de 130 000 gestes afin de respecter la réglementation fédérale, et cela n’inclut pas celle des provinces!» souligne Mathieu Bédard, économiste à l’IEDM et coauteur de la publication. «Ces conditions imposées nuisent considérablement à la compétitivité des entreprises canadiennes et à l’économie en général.»

Les auteurs de l’étude de l’IEDM mentionnent dans leur document la règle du «un pour un» adoptée par le gouvernement fédéral pour réduire la paperasse. Cette règle prévoit que, pour chaque nouveau règlement qui crée un fardeau administratif sur les entreprises, un règlement existant doit être abrogé. Elle prévoit aussi que le régulateur a deux ans pour compenser les coûts additionnels de nouveaux règlements.

Selon l’étude, cette initiative «n’a tout simplement pas donné les effets escomptés», étant donné que le nombre d’exigences réglementaires fédérales a augmenté ces dernières années.

L’autre coauteur de l’étude, Kevin Falcon, un ancien politicien maintenant dans le secteur privé, soutient que le fédéral devrait s’inspirer de ce qui a été fait en Colombie-Britannique où il a été ministre d’État à la déréglementation.

«Ottawa doit absolument se doter d’un plan concret, se fixer une cible claire et faire de l’allégement réglementaire une priorité, comme nous l’avons fait au début des années 2000 en Colombie-Britannique [...], soutient M. Falcon, ajoutant que le plan a permis, au bout de trois ans, une réduction de 33% du fardeau réglementaire. L’élément central de cette réussite a été la volonté politique et le fait que tous les ministres avaient des comptes à rendre.»

Selon MM. Bédard et Falcon, avec un fardeau identique à celui des États-Unis – moins important que celui du Canada –, «le PIB par habitant du Canada serait de 2% plus élevé après cinq ans, et de 5,3% plus élevé au bout de 20 ans».