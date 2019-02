Poursuite de 28 M$ contre Ottawa après les maux mystérieux à La Havane

Cinq diplomates canadiens et leurs familles ont entamé une poursuite contre le gouvernement fédéral après avoir été victimes des mystérieux maux qui ont touché le personnel consulaire canadien en poste à La Havane depuis 2017.

Selon plusieurs médias, le groupe, qui totalise 14 personnes, estime dans la poursuite avoir été «ciblé et blessé et avoir souffert de blessures graves et traumatiques d'une façon qui n'est pas claire».

Le «Globe and Mail» a précisé que le groupe inclut cinq diplomates, deux conjoints ou conjointes et sept enfants.

Depuis le printemps 2017, 14 Canadiens ont été affectés par le mal mystérieux qui frappe les occupants de l'ambassade canadienne à La Havane. Le dernier cas en date, dévoilé la semaine dernière par Ottawa, a amené le gouvernement Trudeau à décréter une réduction du personnel à l'ambassade.

Le même scénario s'est aussi produit du côté de l'ambassade américaine, où des membres du personnel et de leur famille sont tombés malades.

Les symptômes éprouvés par les Canadiens et les Américains incluent des problèmes d'audition, des vertiges, des troubles du sommeil et des pertes de mémoire. Ces symptômes n'ont toujours pas été expliqués à ce jour.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a indiqué en mêlée de presse à Washington être au courant de la poursuite, mais ne pouvoir entrer dans les détails. «La principale préoccupation du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité de nos diplomates et de leurs familles», a-t-elle assuré.

«J'ai rencontré certains des diplomates canadiens affectés qui travaillaient à Cuba et ils m'ont parlé de leur situation. Je suis très préoccupée pour eux. Ils ont toute la sympathie et l'appui du Canada», a poursuivi la ministre Freeland.