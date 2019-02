Québec s'attaque à la prostitution juvénile

L’adjoint parlementaire en matière de Sécurité publique, Ian Lafrenière, annonce la mise sur pied d’une commission parlementaire spéciale sur le phénomène de la prostitution juvénile au Québec.

«Nous souhaitons que le sujet de la prostitution juvénile soit une priorité pour le gouvernement», a-t-il déclaré aux côtés de sa collègue Lise Lavallée, élue de la CAQ dans Repentigny.

«Après 25 ans dans les forces de l’ordre, j’ai été personnellement en mesure de constater ce fléau au Québec. Le phénomène est présent à travers le monde entier et le Québec n’échappe pas à cela. Plusieurs événements nous le démontrent, nous le rappellent», indique l’ex policier, en faisant notamment référence à la vague de disparitions de jeunes filles à Laval en 2015 – 2016.

Les statistiques avancées par le politicien démontrent que près de la moitié des victimes de la prostitution sont des mineures, qui sont parfois «très jeunes». Il ajoute également qu’une hausse marquée de cas a été remarquée au cours des dernières années.

«En tant que policier, en tant que papa, aujourd’hui en tant que député, j’ai toujours considéré que la sécurité des jeunes doit être une priorité pour notre société».

Il déplore le fait que malgré des groupes d’étude mis en place pour contrer les violences sexuelles, il n’existe pas de véritable portrait de la situation concernant la prostitution juvénile.

La commission parlementaire spéciale qu’il souhaite mettre en place permettra d’étoffer les connaissances sur la question pour mieux guider les actions gouvernementales.

«Il est inconcevable qu’on ne dispose pas encore d’un portrait de la problématique d’une telle importance.»

« Au cours des dernières années, j'ai travaillé d'arrache-pied pour comprendre le phénomène de la prostitution juvénile et sensibiliser mes collègues à ce fléau pour lequel nous devons agir. Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec mon collègue dans ce dossier qui me tient à cœur», a ajouté de son côté, Lise Lavallée, whip adjointe du gouvernement et députée de Repentigny.