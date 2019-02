R. Kelly annonce une tournée internationale

R. Kelly se rendra en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka pour entamer une tournée mondiale, selon un article publié sur le compte Instagram du chanteur.

«ALERTE NOUVELLE TOURNEE, Australie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, à bientôt!» a-t-il écrit en légende d'un dépliant annonçant la tournée.

Cette tournée est en gestation depuis décembre, même s'il avait dans un premier temps préféré tempérer l'annonce.

«Regardez mes profils de réseaux sociaux (...) quand ce sera l'heure de ma prochaine tournée internationale (bientôt), vous l'entendrez directement de moi, avait-il écrit sur Twitter. Restez à l'écoute pour d'autres annonces du Roi dans un TRÈS proche avenir!»

Le chanteur de «I Believe I Can Fly» a fait les gros titres ces dernières semaines après la diffusion de la série documentaire «Surviving R. Kelly», qui revient en détail sur les décennies d'accusations de sévices physiques, sexuels et psychologiques que plusieurs femmes ont portées contre lui.

R. Kelly a fermement nié toutes ces accusations.