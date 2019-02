Réseau structurant à Québec: «On a trouvé notre champion», dit Labeaume

La Ville de Québec vient de recruter le directeur de la coordination du chantier du nouveau pont Champlain, Daniel Genest, afin de piloter son propre projet de réseau de transport collectif structurant.

Le nouveau directeur de projet du réseau de tramway et trambus, évalué à 3,3 G$, aura un salaire annuel de 280 000 $. Il terminera son mandat prochainement dans la métropole et entrera en fonction en mars dans la capitale.

«On a trouvé notre champion ! On est très fiers d’être allés chercher Daniel Genest. Il était le numéro 2 du projet du pont Champlain. C’est un gars qui a une excellente réputation. Il y a eu un peu de retard avec le pont Champlain, mais il y a eu des grèves et au total, je pense que les gens sont satisfaits», a commenté le maire Régis Labeaume en mêlée de presse mercredi.

«Il est la première personne qu’on a identifiée et il a accepté notre offre. 280 000 $ par an, c’est ce que ça vaut et je vous dirais même que c’est une bonne affaire pour nous autres», a-t-il plaidé.

Une longue feuille de route

Daniel Genest a servi pendant trente ans comme ingénieur dans les forces armées. Il a même commandé les garnisons de Valcartier, Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2011, il s’est joint à SNC-Lavalin. Le chantier du pont Samuel-De Champlain, sur lequel il planche toujours, a été retardé notamment par la grève illégale des grutiers, l'arrivée hâtive du froid à la fin de l'année 2018 et la livraison de poutres défectueuses fabriquées par un sous-traitant en Espagne.

Avec la collaboration de Taïeb Moalla