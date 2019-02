Sébastien Proulx ne sera pas de la course à la direction du PLQ

Estimant en avoir déjà «donné pas mal» en politique, le seul élu libéral de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, qui renonce à la direction du PLQ, ignore s’il complètera son mandat en tant que député de Jean-Talon.

«J'ai pris la décision très récemment de ne pas me présenter à la course à la direction, a confirmé M. Proulx. C'est pour moi une décision importante», a dit M. Proulx, qui se considère «privilégié» d’avoir été considéré par certains en vue de la course à venir.

Pressé de questions par les journalistes, M. Proulx a laissé la porte grande ouverte à la possibilité de se retirer de la vie politique avant la fin de son mandat.

«Moi, vous savez, j'ai 43 ans, ça fait cinq élections que je fais. J'ai été à l'Assemblée nationale dans trois mandats différents. J'ai été deux fois leader parlementaire, ministre de trois ministères en peu de temps. J'ai donné pas mal», a déclaré le leader parlementaire libéral, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

«Je n'ai pas pris d'autres décisions pour mon avenir. Mais, non, je ne m'engage pas puis je ne vous dirai pas oui ou non, je serai ici jusqu'à la fin.»

Contrairement à la rumeur qui circule, le député libéral de Jean-Talon écarte pour l’instant un passage en politique municipale.

«Concernant la mairie de Québec, non, je n'ai pas pensé ni songé à cela. [...] J'habite en banlieue de Québec dans une ville défusionnée qui est Saint-Augustin-de-Desmaures et je n'ai aucun intérêt pour devenir maire de Saint-Augustin, je vous le garantis.»