Un homme de 75 ans se transforme en «dos d'âne humain»

Un vétéran de la marine américaine refuse de laisser des automobilistes circuler dangereusement dans son voisinage et il prend les grands moyens pour les en empêcher.

Wayne Panepento, 75 ans, n’en est pas à sa première manifestation pour attirer l’attention sur une cause qui lui tient à cœur. Le vétéran a déjà campé à l’extérieur de bureaux gouvernementaux pour ses revendications, mais cette fois, c’est dans la rue en face de chez lui qu’il a choisi de s’exprimer, afin de freiner les automobilistes dangereux.

«J’ai eu une idée un peu folle. Je me suis dit, vous savez, peut-être que si un vieillard de 75 ans se fait frapper, ils vont enfin installer des dos d’âne», raconte M. Panepento, un résident de Sacramento, en Californie.

Un soir, il a entendu des pneus crisser dans la rue... et c’en était assez pour lui. C’est à ce moment que l’homme a décidé de se transformer en «dos d’âne humain». Transportant un oreiller et des couvertures, M. Panepento s’est carrément allongé au milieu de la chaussée.

«C’était une chose folle à faire, admet-il. Je n’essayais pas de me faire frapper, mais, je ne sais pas, parfois il vous vient des pensées et vous devez agir.»

La manœuvre a été efficace. La circulation s’est interrompue, mais des conducteurs interloqués l’ont bien entendu pris à partie.

«Les gens s’arrêtaient et me demandaient ce que je faisais là. Je leur répondais que j’allais simplement me coucher», s’amuse-t-il.

Des policiers se sont éventuellement présentés sur place et ont demandé à l’homme de rentrer à l’intérieur.

Même s’il se bat depuis des années pour l’ajout de dos d’âne, rien n’est gagné. Il faut dire que la rue ne se qualifie pas pour leur installation parce qu’elle n’est pas assez longue et qu’elle se termine en cul-de-sac.

Sa cause a néanmoins été entendue puisque le sujet est sur l’ordre du jour de la prochaine rencontre municipale.