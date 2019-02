Un investisseur ontarien souhaite intenter une action collective contre SNC-Lavalin

Un citoyen de Mississauga, en Ontario, souhaite intenter une action collective contre l’entreprise montréalaise SNC-Lavalin qui, selon ses allégations, aurait fourni des «informations erronées» aux actionnaires entre le 22 février 2018 et le 27 janvier 2019.

La demande d’action collective de Ruediger Martin Graaf vise aussi Neil Bruce et Sylvain Girard, respectivement PDG et vice-président directeur et chef des affaires financières de SNC-Lavalin.

Dans des documents déposés mercredi devant la Cour supérieure, à Montréal, M. Graaf affirme avoir acquis 2000 actions du géant québécois au cours de la dernière année.

Or, le titre de SNC-Lavalin a plongé de plus de 25% en une seule journée à la fin janvier en raison de ces «informations erronées», allègue le plaintif. M. Graaf souhaite donc obtenir une compensation pour toutes les pertes monétaires subies.

La demande d’action collective ne précise pas le montant réclamé en guise de dédommagement.

Selon la requête du plaintif, «tous les documents contestés contenaient des informations erronées en faisant des déclarations fausses ou trompeuses sur des faits importants ou en omettant de les énoncer», peut-on lire dans les documents judiciaires. Celui-ci fait notamment référence aux rapports trimestriels de SNC-Lavalin.

Le 28 janvier dernier, SNC-Lavalin a publié un communiqué dans lequel elle expliquait que ses résultats étaient moins élevés que prévu au 4e trimestre, entraînant du même coup une «incidence» sur l’exercice complet de 2018.

«Un sérieux problème a tout récemment été mis au jour dans le cadre d’un projet du secteur Mines et métallurgie. Le contrat a été attribué en 2016 et sa sous-performance à la fin de l’exercice comparativement aux budgets internes aura une incidence importante sur nos résultats du T4 et, par conséquent, sur nos résultats de l’exercice complet de 2018. Cet incident isolé est inacceptable et j’ai l’intention de prendre les mesures nécessaires pour réduire les conséquences financières pour la Société», écrivait Neil Bruce.

Ces révélations – couplées à la crise diplomatique avec l’Arabie saoudite où SNC-Lavalin est très active ainsi que l’incertitude économique – avaient provoqué une chute brutale de l’action de SNC-Lavalin, le 28 janvier dernier.

Rappelons par ailleurs que l’ancien président de SNC-Lavalin Pierre Duhaime a plaidé coupable la semaine dernière à des accusations d’abus de confiance relativement au scandale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à Montréal. Il a reconnu avoir participé au versement d’un pot-de-vin de 22,5 millions $ à des responsables du CUSM afin de s’assurer que la firme de génie-conseil obtienne le contrat de 1,4 milliard $ pour la construction du mégahôpital.