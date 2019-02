Un nouvel édifice de 24 étages près du Centre Bell

Une nouvelle tour de 24 étages va s’ajouter au paysage voisin du Centre Bell, au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Mackay, à Montréal.

C’est le promoteur immobilier Claridge qui va construire l’ensemble résidentiel Enticy, juste en face des tours jumelles YUL.

Plus modeste que ses voisines au niveau de la hauteur, Enticy aura la particularité de marier patrimoine et modernité, puisqu'on conservera des façades historiques afin de les incorporer à la partie neuve.

Le chantier va se mettre en branle ce printemps en vue d’une livraison dans deux ans, en 2021.

Enticy disposera de 185 condos, allant du studio jusqu’aux unités d’une et de deux chambres, en plus de maisons de ville.

Les occupants pourront profiter de «commodités et de services modernes, sans superflu», selon le promoteur, dont une piscine et une terrasse avec BBQ sur le toit, une salle d’exercice ainsi qu’un café et des espaces de travail partagés.

Les fenêtres seront pleine hauteur – avec des plafonds de neuf pieds – afin de baigner les espaces de lumière.

Les prix de vente varient de 286 950 $ à 405 950 $, taxes en sus.

Ce nouveau projet immobilier sera construit par Omnia Technologies et reprendra des éléments propres aux hôtels-boutiques. Il est signé par la firme d’architectes Gerger Huot.

«Nous avons choisi de miser sur des condos haut de gamme modernes pour offrir des espaces de vie qui représentent un investissement sûr, notamment grâce à un emplacement central prisé», a indiqué Jean-François Beaulieu, président d’Omnia Technologies, par communiqué.

Les propriétaires pourront profiter des attraits du quartier et de nombreuses boutiques, notamment sur la rue Sainte-Catherine Ouest, en plus de compter sur la présence de deux stations de métro sur les lignes orange et verte (Lucien-L’Allier et Guy-Concordia) ainsi que des universités Concordia et McGill.

En construction dans le même quartier:

YUL (phase 2)

Tour des Canadiens (Quad Windsor – phases 2 et 3)

Drummond (phase 2)

Union sur le Parc

Square Children’s

Projets immobiliers à venir à proximité d’Enticy:

CentraCondos

Solstice Montréal

Le QuinzeCent

600 Peel (Quad Windsor – trois tours résidentielles)

750 Peel (Quad Windsor – deux tours commerciales)

MAA Suites et Penthouses

Redéveloppement éventuel du Maritime Plaza