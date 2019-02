Un potentiel économique élevé pour les régions du Québec, selon Énergir

La production de gaz naturel à partir de matières organiques résiduelles constituerait un moteur de développement économique majeur pour le Québec et ses régions, selon une étude réalisée par Aviseo Conseil pour le compte d’Énergir.

En 2030, le potentiel technico-économique de ce type gaz s’élève à près des deux tiers du volume de gaz naturel distribué actuellement au Québec. Dans ce rapport dévoilé mercredi par le plus grand distributeur de gaz du Québec, Aviseo Conseil affirme que remplacer une telle quantité de gaz naturel de source fossile par du gaz d’origine organique permettrait d’éliminer 7,2 millions de tonnes de gaz à effet de serre annuellement, l’équivalent de 1,5 million de voitures sur les routes.

Selon l’étude, la phase de construction des centres de production de gaz générerait des investissements de près de 20 milliards $, contribuerait pour environ 8 milliards $ au PIB du Québec et soutiendrait la création de plus de 88 000 emplois.

Quant à ce gaz naturel produit par exemple avec des résidus forestiers et des matières organiques inutilisées, il contribuerait à son plein potentiel pour environ 1,6 milliard $ annuellement au produit intérieur brut québécois, soutiendrait 15 000 emplois et procurerait des revenus fiscaux annuels de 256 millions $ aux gouvernements provincial et fédéral.

«Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, grâce à l’abondance de sa ressource forestière, compte pour 30 % du potentiel total de production. Par ailleurs, près de 70 % du potentiel de production agricole de gaz naturel renouvelable se trouve en Montérégie», peut-on lire.

Pour les auteurs de l’étude, la production de ce gaz naturel «s’inscrit parfaitement dans l’économique circulaire québécoise». Au lieu d’importer de l’énergie, le Québec aurait la possibilité de produire sa propre énergie en générant des retombées localement.

«Grâce à cette étude, on sait aujourd’hui à quel point ce choix pourrait être profitable pour le Québec et ses régions. Elle confirme que le Québec possède tous les atouts pour créer une filière en production d’énergie renouvelable, génératrice d’emplois de qualité en région. Énergir est très fière de participer à son développement en collaboration avec des partenaires engagés et visionnaires», a affirmé la présidente et chef de la direction d’Énergir, Sophie Brochu, par communiqué.