Un rôle-cadeau pour Myriam Gaboury dans «Les Honorables»

C’est son visage d’ange qui est au cœur de la lutte acharnée pour la justice que mènent les parents éplorés Ludovic (Patrick Huard) et Lucie (Macha Grenon) Dessureaux dans «Les Honorables». À 24 ans, Myriam Gaboury considère avoir reçu un immense cadeau en décrochant le rôle de la jeune Gabrielle dans la série qui fait présentement sensation sur Club illico.

«C’était incroyable, a relaté l’actrice en entrevue. Le réalisateur Louis Choquette était tellement aimant, présent, concentré sur le jeu. C’était une expérience extraordinaire. Auprès des autres comédiens, j’étais avec la crème de la crème. Juste de les voir jouer, c’était extrêmement inspirant et créatif.»

Part d’ombre

Dans «Les Honorables», on ne voit Gabrielle qu’à l'aide de retours en arrière. C’est que l’intrigue tissée par l’auteur Jacques Diamant débute avec le meurtre de cette adolescente de 18 ans en apparence parfaite, athlète de haut niveau et même espoir olympique en triathlon, cadette du clan Dessureaux.

Or, le téléspectateur constatera rapidement que la douce Gabrielle est peut-être moins sans reproches qu’elle ne le laisse croire.

«Elle a une part d’ombre, a dit Myriam Gaboury. Elle cachait bien son jeu. C’est une grande performante, elle est là pour sa famille, elle est aimante et de nature joyeuse. Sa part d’ombre est bien cachée, et de découvrir ça quand elle meurt, pour sa famille, c’est difficile.»

«La compétition commençait à être lourde pour elle. C’est une jeune femme qui se met beaucoup de pression sur les épaules pour être la meilleure personne possible.»

Artiste-née

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2017, Myriam Gaboury a exercé son art sur les planches, grâce au Théâtre de la Roulotte, à la fin de ses études, mais n’a pas eu à patienter longtemps avant d’hériter d’un personnage dans une fiction d’envergure, son «premier gros contrat», a-t-elle dit, puisque le tournage des «Honorables» a eu lieu à l’été 2018. Une grande chance pour cette native de Repentigny, dans Lanaudière, qui dit être une artiste-née.

«Je faisais de la musique et du théâtre quand j’étais plus jeune, a-t-elle précisé. À un moment donné, je me suis dirigée davantage vers le théâtre. J’ai fait mes auditions pour les écoles à 19 ans. Je me disais que, si ça ne fonctionnait pas, je ferais comme tout le monde, j’irais voyager, je m’inscrirais en musique au cégep ou n’importe quoi d’autre. Finalement, je suis entrée au Conservatoire et ç’a bien roulé.»

Pour l’instant, Myriam Gaboury n’a pas d’autres scénarios sur sa table de chevet, ce qui ne l’empêche pas d’aspirer à vivre de son métier à travers «différents médiums», s’emballe-t-elle. Rêvant autant de scène que de cinéma, l’interprète s’adonne aussi à l’écriture et affirme apprécier sa profession pour les rencontres qui la jalonnent.

«Les rencontres, c’est un aspect important, a-t-elle indiqué. C’est un métier de rencontres, que ce soit les techniciens, tous les artisans qui travaillent sur un projet. C’est tellement enrichissant. C’est un travail de "gang".»

«Quand on travaille un personnage, on a aussi accès à une part d’humanité. On fait de la recherche sur soi, en même temps. C’est très enrichissant, de toucher à cette petite part de vie...»

Les 10 épisodes de la série «Les Honorables» sont disponibles pour visionnement intégral sur Club illico.