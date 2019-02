Une compagnie offre une collection de chemises Pokémon

La compagnie Original Stitch, connue pour ses vêtements personnalisables, s’est associée à la Pokémon Company pour offrir une magnifique collection de chemises.

Avec ses designs subtils, mais parfaitement à la mode, la collection Pokémon se mêlera parfaitement à vos chemises pour aller travailler.

C’est justement ce que propose la pub japonaise. La chemise demeure sobre, mais a une petite touche de fantaisie.

Dans l’annonce, on voit des «flashbacks» d’un jeune garçon fasciné par les jeux Pokémon qui doit maintenant plutôt porter des chemises blanches. Original Stitch et Pokémon nous touchent avec un côté nostalgique, mais aussi une belle fierté. On aime Pokémon même à 30 ans, et on est fiers!

Les 151 chemises seront aussi totalement personnalisables. Si vous préférez seulement une pochette Pikachu, c'est possible. Si vous voulez un motif Gyarados partout, ce l'est aussi! Vous pouvez même mélanger deux styles de Pokémon sur une seule chemise.

La collection est disponible au Japon seulement pour le moment. Selon SoraNews et IGN, Original Stitch acceptera les commandes internationales vers la fin du mois de février. Les chemises sont plutôt dispendieuses, cependant: elles coûteront près de 120$ avant les taxes et frais de livraison.