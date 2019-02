Unilingues recherchés à la Banque de l’infrastructure du Canada

Déjà épinglée par le commissaire aux langues officielles pour ses bévues linguistiques, voilà que la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) récidive. Parmi tous les postes qu’elle cherche à pourvoir actuellement, pas un seul ne nécessite la maîtrise du français, a constaté Le Journal.

L’institution fédérale continue de multiplier les faux pas en matière de langues officielles depuis son installation à Toronto par le gouvernement Trudeau.

À lire également: La Banque de l'infrastructure, in english only

La Banque a affiché une dizaine d’offres d’emploi au cours des dernières semaines, sur son site web et sur le réseau LinkedIn.

Du lot, aucune ne nécessite d’aptitudes en français.

Tout au plus, le bilinguisme est perçu comme un «atout», ou un «important atout» par la direction de la BIC.

L’organisme, dirigé par le Québécois d’origine Pierre Lavallée, a refusé de répondre aux questions du Journal.

Dans une déclaration acheminée par courriel, son personnel précise toutefois qu’au moins trois membres de la direction sont «parfaitement bilingues».

«Postes clés»

On ne parle pas de postes anodins pour la société d’État. Elle cherche, par exemple, un nouveau directeur général des relations internes et externes, dont une partie du mandat consiste à échanger avec les gouvernements des provinces – dont le Québec – et les villes.

Les journalistes francophones qui contactent la Banque risquent eux aussi d’avoir des difficultés à obtenir des réponses: pas de bilinguisme nécessaire pour devenir directeur général des relations avec les médias, ou gestionnaire principal de ce même service.

Rappelons que dans un rapport présenté à l’automne, le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge avait rappelé à l’ordre l’organisme, qui ne comptait à l’époque que deux employés francophones sur 10, et qui ne disposait d’aucune politique ou de procédures pour évaluer les compétences en français de son personnel.

Rappel à l’ordre

Au bureau du ministre fédéral de l’Infrastructure François-Philippe Champagne, on a été choqué par les révélations du Journal.

«Dès que nous avons appris que le bilinguisme était un “important atout” pour pourvoir certains postes clés au sein de l’équipe des communications, nous avons demandé à la Banque de changer les offres immédiatement pour que le bilinguisme soit dorénavant requis», a assuré Ann-Clara Vaillancourt, porte-parole du ministre.