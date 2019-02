La mairesse de Montréal Valérie Plante a haussé le ton mercredi face aux critiques de l’opposition sur la gestion du déneigement, invitant les maires d’arrondissement à «faire leur "job"».

«Savez-vous c’est quoi, mon message? C’est pour cela que j’ai envoyé une lettre plus tôt la semaine dernière: c’est faites votre "job". Peut-on s’il vous plait arrêter de critiquer et de monter des chicanes. Faites votre job, monsieur de l’opposition, les maires de l’opposition, mes maires, soyez sur le terrain, talonnez vos directeurs d’arrondissement, assurez-vous que le travail est fait», a-t-elle lancé lors d’un point de presse.

Les maires de Pierrefonds-Roxboro, de Saint-Léonard, de Saint-Laurent, la mairesse de Montréal-Nord - qui portent les couleurs d’Ensemble Montréal - et le maire d’Anjou avaient vivement critiqué mercredi dernier la lettre de Valérie Plante, qui a pu être perçue comme un avertissement.

Cette dernière avait envoyé à tous les maires d’arrondissement un message sur l’exécution des opérations de déneigement et de déglaçage, indiquant que ses attentes étaient «très élevées» alors que la métropole fait face depuis les dernières semaines à un cocktail météo particulier. Pluie, verglas et neige ont ponctué l’hiver qui bat son plein.

«Je pense qu’on est à un moment où les Montréalais veulent qu’on parle d’une même seule voix comme quoi leur sécurité est importante et que tout est mis en place. Ça fait depuis le 21 janvier que les effectifs sont dehors et que les cols bleus travaillent tout le temps, c’est énorme», a ajouté mercredi la mairesse.

Elle a assuré que les maires faisaient bien leur travail, rappelant que les énergies doivent être déployées autrement ces derniers temps alors que des opérations de chargement de la neige, d’épandage d’abrasifs et de déglaçage de trottoirs doivent parfois être menées simultanément.

«C’est pour cela que je demande à tous les élus de faire leur travail et être sur le terrain. Le déglaçage des trottoirs et l’abrasif, c’est en arrondissement. Je ne dis pas c’est la faute à [quelqu'un], si tout le monde fait son travail ça va bien aller, ça va aller encore mieux», a soutenu Valérie Plante.

Avertissements

Le chef de l’opposition Lionel Perez, qui a remis en question la semaine dernière les méthodes de déneigement de la Ville, s’est demandé mercredi quelles seraient les conséquences si des arrondissements font fi des «avertissements», affirmant que ceux dirigés par Projet Montréal restaient les plus problématiques.

«Est-ce qu’elle va les réprimander, va-t-il avoir des amendes? Qu’est-ce qu’elle va faire sinon à quoi sert cette lettre de bien collaborer et de vouloir mieux faire pour la population? Tout le monde reconnaît que oui, nonobstant les conditions difficiles, il faut aller de l’avant [avec le déneigement]», a-t-il indiqué.

Le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, a pour sa part annoncé mercredi qu’il décrètera désormais les opérations de déneigement sur son territoire et n’attendra plus le coup de fil de la ville centre. Même s’il y a moins de 5 cm au sol, M. Miranda pourrait décider d’aller de l’avant avec les opérations, a-t-il fait savoir à TVA Nouvelles.



«Ma décision, à partir d’aujourd’hui, fait que je m’occuperai du déneigement, qu’il soit centralisé ou non. Je m’en fous! Quand je vais sentir le besoin pour ma population de déclencher une opération de déneigement ou de déglaçage, peu importe, ça va être fait. Et ce, même si la ville-centre menace de me facturer. D’une façon ou d’une autre, c’est moi qui assume la responsabilité de mes employés», a déclaré l’élu d’Anjou.



Par ailleurs, Luis Miranda n’est pas convaincu de l’efficacité des ‘’croques-glace’’ surtout quand les accumulations de glace au sol sont plutôt épaisses.



Mercredi matin, M. Miranda souhaitait faire la démonstration que cette machine n’est pas l’ultime remède. Le maire d’Anjou dit plutôt qu’il faut déneiger plus rapidement avant que le tout gèle au sol et que de la glace se forme.

- Avec la collaboration d'Yves Poirier