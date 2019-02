Baleines noires: nouvelles restrictions de vitesse à venir

Le fédéral réimposera des limites de vitesse pour des navires qui passent dans les eaux canadiennes du golfe du Saint-Laurent afin de protéger les baleines noires, mais les restrictions seront moins strictes.

«La zone sud-est, autour des îles-de-la-Madeleine, est exclue cette année des zones de limitation de vitesse compte tenu des données scientifiques disponibles et des consultations avec l’industrie», a déclaré le ministre des Transports Marc Garneau, jeudi, en annonçant les mesures préconisées pour la prochaine saison de pêche.

Seuls les navires de 20 mètres et plus qui sillonneront l’ouest du golfe du Saint-Laurent devront se restreindre à une vitesse de 10 nœuds à compter de la fin avril, a-t-il annoncé à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, aux côtés du ministre des Pêches Jonathan Wilkinson et du député de l’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Ottawa estime ainsi pouvoir réduire les répercussions de ses mesures de protection sur les navires de croisière, qui pourront passer par un couloir de contournement où aucune baleine noire n’a été aperçue depuis deux ans.

À ce sujet, le maire de Gaspé s’était dit exaspéré par les mesures de protection de la baleine noire en décembre.

«L'an dernier, aucune baleine noire de l'Atlantique Nord n'est morte dans les eaux canadiennes», s’est réjoui le ministre Wilkinson. En 2017, 12 cas avaient été constatés.

Quatre baleineaux ont également récemment été vus dans les eaux américaines.

La zone d’interdiction de pêche au moyen d’engins, comme celle au crabe des neiges et au homard, sera environ la moitié moins grande qu’en 2018. Les endroits ciblés équivalent à ceux où 90 % des baleines noires ont été vu l’an dernier au moment fort de la saison de pêche, a-t-on précisé.

Des fermetures de zones temporaires de 15 jours pourraient s’ajouter si une baleine noire est vue.

Les mesures annoncées jeudi s'appliqueront entre le 28 avril et le 15 novembre.