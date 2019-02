Côte-des-Neiges: des élus veulent que Airbnb soit réglementé

Des élus de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) veulent que l’arrondissement le plus populeux de Montréal réglemente les plateformes d’hébergement de type Airbnb.

Le conseiller et chef du parti Ensemble Montréal Lionel Perez et le conseiller indépendant Marvin Rotrand présenteront au prochain conseil d’arrondissement une motion pour réglementer ce type de location.

Ils souhaitent qu’un projet de règlement soit présenté d’ici le 1er juin afin d’encadrer «l’octroi de certificat pour la location d’hébergement de courte durée».

Lionel Perez préfère agir de façon préventive même si le phénomène Airbnb n’est pas aussi flagrant dans son secteur que dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal ou Ville-Marie.

Selon l'élu, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce n’a pour l'instant aucune règlementation pour encadrer ce genre d'hébergement.

«On ne veut pas que ça dégénère sans qu’on ait les outils. C’est le meilleur moment, selon moi, pour adopter un règlement qui va agir en amont pour prévenir les nuisances de quartier et préserver le logement locatif», a-t-il soutenu.

CND-NDG est l’arrondissement le plus peuplé de la métropole avec 166 000 résidents.

Autre approche

La motion que les deux élus présenteront s’inspire des pratiques de Vancouver, en Colombie-Britannique, et proposera une approche différente de celles du Plateau et de Ville-Marie, qui ont limité les résidences de tourisme à certaines artères.

Les périodes de location seraient d’un maximum de 31 jours consécutifs, et de 120 nuitées au total par année, et ce ne sont que les résidences principales des locateurs ou les chambres de ces résidences qui pourraient être louées à court terme.

Les conseillers aimeraient aussi que l’arrondissement demande à la Ville de s’entendre avec les plateformes de type Airbnb pour «qu’un champ obligatoire soit inclus dans le formulaire [du site] demandant l’inscription de leur numéro de certification».

«On veut baliser l’utilisation de l’hébergement résidentiel, mais on ne veut pas la bannir. Si on essaie de la bannir, ça va à l’encontre de l'économie collaborative et des forces du marché, et c’est voué à l’échec», a expliqué Lionel Perez.

Le cabinet de la mairesse Sue Montgomery souhaite aussi un meilleur encadrement des plateformes comme Airbnb, mais prendra position sur la motion seulement lors de son étude au conseil d’arrondissement du 11 mars prochain.

Le parti Projet Montréal forme la majorité au conseil d’arrondissement.